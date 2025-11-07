القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فوز منتخب الجامعة لكرة القدم الخماسية بالمركز الأول والميدالية الذهبية للمرة الرابعة على التوالي.



ويأتي ذلك في إطار منافسات النسخة العشرين من البطولة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات، والتي استضافتها جامعة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر الجاري، على ملاعب القرية الأولمبية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للمنتخب وجهازه الفني والإداري، مشيدًا بالأداء المتميز والمستوى الراقي الذي قدمه اللاعبون خلال مشوار البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتوفير البيئة المناسبة لإبراز المواهب الرياضية.

وحصد الطالب أحمد الغنيمي بكلية التجارة جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما نال الطالب أحمد هشام بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لقب هداف البطولة.

وأكد الدكتور الجيزاوي أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة الجامعية باعتبارها وسيلة لتعزيز الانتماء وتنمية روح العمل الجماعي بين الطلاب، مشيرًا إلى استمرار دعم الجامعة للمشاركات المحلية والإقليمية.

وشهدت البطولة مشاركة 15 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة، منها: وزارة التعليم العالي، هليوبوليس، بنها، الفيوم، الجلالة، السلام، بنها الأهلية، طيبة التكنولوجية، المنيا الأهلية، أسوان، الإسكندرية، بني سويف، الغردقة، جنوب الوادي الأهلية، إضافة إلى جامعة قنا المستضيفة.