الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مجمع الإسماعيلية الطبي قدّم أكثر من 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية منذ بدء التشغيل وحتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس كفاءة التشغيل والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور السبكي أن المجمع قدّم 1,410,258 خدمة بالعيادات الخارجية، و816,798 خدمة طوارئ، و98,019 خدمة بالقسم الداخلي، فضلًا عن إجراء 78,424 عملية جراحية متقدمة. كما قدّم المجمع 3,437 خدمة داخل الحضّانات، و11,931 خدمة بوحدات الرعاية المركزة، إلى جانب 3,604,136 فحصًا طبيًا ومعمليًا تشخيصيًا.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مجمع الإسماعيلية الطبي يُعد أحد أكبر المراكز الطبية المتكاملة بإقليم قناة السويس، ونموذجًا رائدًا لمنظومة التشغيل الذكية داخل منشآت الهيئة.

وأشار إلى أن المجمع يُعد واحدًا من خمسة مجمعات طبية كبرى ضمن محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، والتي تشمل:

مجمع الشفاء ببورسعيد، مجمع الإسماعيلية الطبي، مجمع السويس الطبي، مجمع الأقصر الدولي، ومجمع الفيروز بجنوب سيناء، لافتًا إلى أنه يجري العمل حاليًا على إنشاء مجمع أسوان الطبي الجديد ليصبح عدد المجمعات ستة مجمعات متكاملة.

وأضاف أن المجمع يضم نحو 400 سرير، بينها 84 سرير رعاية مركزة، و13 غرفة عمليات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية، و6 معامل متقدمة، و32 حضّانة، ويقدّم خدمات تخصصية دقيقة تشمل زراعات الكبد والكلى والقوقعة، والجراحات الميكروسكوبية والمناظير الدقيقة، والقساطر القلبية والمخية، وجراحات العمود الفقري والوجه والفكين.

وأشار إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي يُعد أول مجمع طبي في مصر يحصل على اعتماد GAHAR والاعتماد الدولي JCI معًا، إضافة إلى حصول معامل المجمع على اعتماد ISO، ووحدة السكتة الدماغية على اعتماد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية WSO.

كما لفت إلى شراكة توأمة مع مستشفى "ناغويا" الياباني بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA"، بهدف نقل الخبرات وتعزيز التدريب والبحث العلمي ورفع كفاءة الكوادر الطبية المصرية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي مؤكدًا أن ما تحقق داخل مجمع الإسماعيلية الطبي يُجسد رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء نظام صحي حديث قائم على الجودة والاستدامة والابتكار، مشددًا على أن الهيئة تمضي في التوسع بالمجمعات الطبية الذكية لتغطية محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة.