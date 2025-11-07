إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، أمام مصنع "توشيبا" بعد كوبري قليوب بمحافظة القليوبية. جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين وتحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة طوخ حادثًا آخر، إذ انقلبت سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من الملابس أمام مول "العابد"، ما تسبب في تباطؤ مؤقت لحركة المرور بالمنطقة.

وانتقلت قوات الشرطة والإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الانقلاب وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، مع استدعاء سيارة إسعاف كإجراء احترازي.

وأسفرت المعاينة الأولية عن عدم وجود خسائر بشرية في حادث طوخ، واقتصرت الأضرار على تلفيات في السيارة والبضائع المحمولة عليها.