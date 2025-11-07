بالصور- ضبط 7 أطنان أغذية وألبان ودواجن فاسدة بالمنيا

1141 كشفًا طبيًا مجانيًا في قافلة "حياة كريمة" بقرية غرب أسوان (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور محمود عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات رقابية مكثفة نفذتها إدارة مراقبة الأغذية بمركز بني مزار.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة نُفذت بالتعاون بين إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببني مزار، بالإضافة إلى الإدارة البيطرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3.6 طن من الأغذية الفاسدة، و3.4 طن من الألبان غير الصالحة، و210 كيلوجرامات من الدواجن والدواجن المتبلة الملوثة.

كما جرى ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم.

وأضاف "عبد الوهاب" أن الحملة حررت 24 محضرًا لمخالفات تتعلق بالنظافة واشتراطات تداول الغذاء، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين في المنشآت الغذائية.

وجرى التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المحاضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.