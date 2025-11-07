كفر الشيخ - إسلام عمار:

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، رفقة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، وذكرى معركة البرلس التاريخية الـ69، بحضور كل من: الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ودارت خطبة الجمعة حول موضوع: "إدمان الأطفال للسوشيال ميديا"، حيث شددت وزارة الأوقاف مسبقًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، وألا يتجاوز زمنها 15 دقيقة للخطبتين معًا، بما يحقق مقاصد البلاغة والوضوح والإيجاز.