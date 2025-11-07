مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم موتوسيكلين بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي شاب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين موتوسيكلين على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "سوهاج / أسيوط" الزراعي الغربي أمام كوبري الكراعي، ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الحسين. ج (18 عامًا) مقيم بدائرة مركز طهطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:

الحسن. ج (17 عامًا)، شقيق المتوفى، مصاب بكسور وجروح وكدمات متفرقة، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

محمد. ن (23 عامًا)، مقيم بنجع خليفة بدائرة المراغة، مصاب باشتباه كسر مضاعف ونزيف بالبطن والمخ، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

أحمد. م (24 عامًا)، مقيم بنجع الحاكم بدائرة المراغة، مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات