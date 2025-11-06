الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظمت أمانة حزب "حماة الوطن" بمحافظة الإسماعيلية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادة الحزب المركزية بضرورة تنظيم فعاليات ميدانية لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية والقوائم.

أقيم المؤتمر بشارع عبد الحكيم عامر بمنطقة الشهداء، بمشاركة قيادات الحزب وكوادره التنظيمية، وعدد من نجوم كرة القدم القدامى بناديي الإسماعيلي والقناة، لتأييد ودعم الدكتور محمد شيحة والدكتورة ريهام راشد الشطوري.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات يومي 21 و22 نوفمبر للمصريين بالخارج، و24 و25 من الشهر نفسه بالداخل.

وخلال كلمته، أشاد الخبير الكروي محسن صالح بترشح الدكتور محمد شيحة والدكتورة ريهام راشد الشطوري، مؤكدًا أن ما يميزهما هو "الأخلاق الرفيعة والتواضع في التعامل مع المواطنين"، وداعيًا أهالي الإسماعيلية إلى دعمهما والتصويت لصالحهما لتحقيق الفوز من الجولة الأولى.

وأكد صالح أن "شيحة والشطوري" يمثلان قطبي العمل الميداني بالمحافظة، بفضل ما يتمتعان به من حضور قوي وسمعة طيبة، معربًا عن أمله في أن تستعيد الإسماعيلية مكانتها الراقية وتعود "باريس الصغرى" لسابق عهدها.