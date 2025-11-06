إعلان

حريق يلتهم محطة وقود بالشرقية.. الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

كتب : ياسمين عزت

05:03 م 06/11/2025

حريق يلتهم محطة وقود

الشرقية - ياسمين عزت:


شب حريق هائل في محطة وقود بقرية العزازي التابعة لمركز أبو حماد محافظة الشرقية، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق واخماده.


تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبو حماد يفيد بنشوب حريق بمحطة وقود بقرية العزازي بذات المركز، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين اندلاع حريق بالبنزينة فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


دفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من مرافقها تحسبا لوقوع إصابات في محيط الحريق.


وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة الواقعة.

