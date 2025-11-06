إصابة 22 طالبة بهبوط وإعياء عقب تناول تطعيم البلهارسيا في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت مدرسة اللوقا الإعدادية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، إصابة 22 طالبة بحالة من الهبوط والإعياء، وذلك عقب تناولهن أقراص التطعيم ضد مرض البلهارسيا، ضمن فعاليات الحملة القومية للتطعيمات المدرسية.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بوصول 22 طالبة إلى مستشفى ساحل سليم المركزي، مصابات بأعراض مغص وهبوط، عقب تناول الأقراص الوقائية. وتم تقديم الإسعافات الأولية لهن فور وصولهن إلى المستشفى.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بأسيوط، أن الأقراص المستخدمة في التطعيم صالحة حتى عام 2027، مشيرًا إلى أن الأعراض التي ظهرت على الطالبات تُعد من الآثار الجانبية الطبيعية لتلك الأقراص، وتشمل الشعور المؤقت بالهبوط أو الغثيان، دون أن تمثل أي خطورة صحية.

وأضاف المصدر، أن الكشف الطبي تم على جميع الحالات، وأنهن في حالة مستقرة وجيدة، ومن المقرر خروجهن من المستشفى في وقت لاحق اليوم، بعد الاطمئنان الكامل على سلامتهن.