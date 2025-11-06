تفاصيل جولة محافظ الدقهلية التي انتهت بقرار عاجل على الهواء -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تفقد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، موقع حادث اشتعال النيران بسيارة ملاكي بالكيلو 23 بالطريق الدولي الساحلي "محور المشير أبو ذكري"، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر.

ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور على الطريق، ومتابعة الموقف ميدانيًا بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية.

وتقدم خالد، بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصاب، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تطورات الحادث لحظة بلحظة حتى الانتهاء من جميع الإجراءات.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، جرى الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، وجارى استكمال عمليات التأمين ورفع آثار الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا باشتعال النيران بسيارة ملاكي أمام مساكن أليكس وست بالطريق الساحلي الدولي، ووجود قتلى.

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص نشوب حريق واشتعال النيران بسيارة ملاكي ما تسبب في تفحمها بالكامل.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من مستقلي السيارة، هويتهم مجهولة حتى الآن، بسبب تفحمهم، وجرى نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بينما أصيب شخص رابع يدعى "رأفت رمضان عبد الونيس"، 23 سنة، مقيم بمحافظة المنوفية، بنزيف بالبطن، واشتباه كسر بالعمود الفقري، ونزيف بالمخ، حالته حرجة وغير واع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، ورفعت إدارة المرور السيارة من الطريق المشار إليه، لإعادة تسيير حركة المرور.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

