الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:



لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، صباح اليوم الخميس، إثر حريق هائل التهم سيارة ملاكي الطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية، فيما لم يجري تحديد هوية الجثث الثلاث حتى الآن بسبب تفحمها.



تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ باشتعال النيران بسيارة ملاكي أمام مساكن أليكس وست بالطريق الساحلي الدولي، ووجود قتلى.

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص نشوب حريق واشتعال النيران بسيارة ملاكي أثناء سيرها بسبب ماس كهربائي ما تسبب في تفحمها بالكامل.



أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من مستقلي السيارة، هويتهم مجهولة حتى الآن، بسبب تفحمهم، وجاري نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



بينما أصيب شخص رابع يدعى "رأفت رمضان عبد الونيس"، 23 سنة، مقيم بمحافظة المنوفية، بنزيف بالبطن، واشتباه كسر بالعمود الفقري، ونزيف بالمخ، حالته حرجة وغير واع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، ورفعت إدارة المرور السيارة من الطريق المشار إليه، لإعادة تسيير حركة المرور.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.