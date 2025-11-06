أسيوط- محمود عجمي:



عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، لمتابعة سير أعمال تطوير كوبري الحواتكة، الذي يُعد محورًا مروريًا حيويًا يخدم سكان القرية والقرى المجاورة، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات والمطالب المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق العامة.



ويأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها المحافظ مع المواطنين بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.



حضر اللقاء الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والنائب مصطفى كحيلي، عضو مجلس الشيوخ، والصحفي محمود عجمي، وعدد من ممثلي الشباب وأهالي القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة.



وخلال اللقاء، استعرض المحافظ عددًا من الشكاوى والملاحظات الميدانية، مؤكدًا العمل على إصلاح العطل الفني في اللانش النهري الذي يسع 20 راكبًا، والدفع بأتوبيس نهري بديل بسعة 80 راكبًا ليعمل بشكل يومي بدءًا من الساعة السادسة صباحًا، لتيسير حركة المواطنين بين جانبي الترعة الإبراهيمية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال تطوير الكوبري.



كما شدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال الصيانة، ومراعاة المواصفات الهندسية لضمان سلامة الكوبري واستمرارية استخدامه بأمان.



واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالي بشأن تطهير الجزء الواقع من ترعة بني حسين داخل نطاق القرية، وإنارة الطرق ومحيط المقابر، موجّهًا بسرعة صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة في المناطق غير المضاءة.



وفيما يخص قطاع مياه الشرب، كلف المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتركيب ماسورة جديدة قطرها 8 بوصات بدلًا من القديمة ذات القطر 4 بوصات، بهدف تعزيز ضخ المياه من شرق القرية إلى غربها.



كما وجّه بتثبيت ملصقات تعريفية على سيارات الأجرة المخصصة لنقل المواطنين من وإلى مدينة أسيوط، بالتنسيق مع إدارة المواقف، لتسهيل التعرف عليها.



وأكد اللواء هشام أبو النصر حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، مشددًا على أن تحسين مستوى الخدمات في القرى والمناطق الريفية يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.



وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات البنية الأساسية وتوفير الخدمات الحيوية لأهالي الحواتكة ومركز منفلوط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.



ولاقى اللقاء ترحيبًا واسعًا من أهالي القرية الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص المحافظ على الاستماع المباشر لمطالبهم، مؤكدين أن اللقاء يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمشكلاتهم وسعيًا جادًا لحلها.



