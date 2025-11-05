محافظة الإسكندرية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تنفي محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الإجتماعى حول تعطيل الدراسة غداً، مؤكدة استمرار الدراسة غدا الخميس 6 نوفمبر في جميع المدارس.

وناشدت محافظة الإسكندرية في بيان المواطنين بتحري الدقة والتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للمحافظة.

كان مواطنون تداولوا شائعات عن تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم سوء الأحوال الجوية.