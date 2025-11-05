ننشر أقوال المجني عليه في محاولة بتر ذراعه بميت غمر بالدقهلية

حماة الوطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بقنا لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

استمعت النيابة العامة بمركز ميت غمر، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، إلى أقوال محمود عمران، 35 عامًا، المُصاب بمحاولة بتر ذراعه في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"فيديو ميت غمر"، والتي أظهرت مشادة كلامية بينه وبين المتهم.

وقال المجني عليه في التحقيقات: "اسمي محمود عمران، مقيم قرية كوم النور بمركز ميت غمر، أعمل سائق أجرة على خط السنبلاوين – ميت غمر".

وأضاف عن تفاصيل الواقعة: "اتصلت بي ابنة خالي وزوجة شقيقي وطلبتا مني توصيلهما إلى مستشفى أتميدة المركزي، وذهبت لتوصيلهما. قمت بتوصيلهن وانتظرتهن أمام موقف المستشفى، وفوجئت بثلاثة أشخاص يلتفون حول السيارة ويطلبون مني المغادرة".

وتابع: "عاودت ابنة خالي الاتصال بي وطلبت مني الحضور لأخذهن من المستشفى لعدم تواجد الطبيب، وبالفعل تحركنا بالسيارة وتوقفنا لشراء عصير من أحد المحلات، وفوجئت بحضور المتهم الرئيسي برفقة أصدقائه، وقال لي المتهم: 'العصير حلو أوي، عاوزين نشربه مع بعض'".

وأورد المجني عليه: "عندما تحدث المتهم بهذه الطريقة، قلت لهم: 'عيب، دول امرأة أخي وبنت خالي'، ليرد علي المتهم الأول: 'إيه يعني؟ مفيش مشكلة'".

وأضاف: "فوجئت عند عودتي وهم يستقلون توك توك بأنهم هاجموني بالضرب باستخدام سلاح أبيض 'سنجة'، مما أدى إلى بتر كف يدي. بعد الحادث فرّوا هاربين، وتوجهت إلى مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق حيث أُجريت لي جراحة لإعادة توصيل الشرايين والأوردة".

وأشار إلى أن والد ابنة خاله التي كانت برفقته حرّر محضرًا بالواقعة، وفوجئ بتداول مقطع الفيديو الذي يظهر المتهم برفقة أصدقائه لحظة التعدي.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم أحمد المتولي أحمد عبد العليم، 18 عامًا، مقيم قرية البوها مركز ميت غمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فيما جرى إخلاء سبيل المتهمين الآخرين.

وأكدت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي، المحررة بمعرفة ضباط فرع البحث بجنوب الدقهلية ومباحث مركز ميت غمر، صحة ارتكاب المتهم لواقعة التعدي باستخدام السلاح الأبيض "سنجة"، بعد مشادة كلامية بين الطرفين، مع تدخل زملاء المتهم لمحاولة فصل الاشتباك.