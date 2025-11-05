قنا - عبد الرحمن القرشي:

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، مساء اليوم، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب المحافظة، في ختام فعاليات الحزب الدعائية قبل بدء فترة الصمت الانتخابي بساعات قليلة، لتأييد مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب.

وشهد المؤتمر حضوراً جماهيرياً غير مسبوق تجاوز خمسة آلاف مواطن من مختلف قرى ومراكز المحافظة، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالحماس الوطني وروح الانتماء، وهتافات مؤيدة للدولة المصرية وداعمة لمسيرتها نحو التنمية والاستقرار.

بدأت فعاليات المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، أعقبته تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد زكي، ثم ألقى عدد من قيادات الحزب ومرشحي القائمة الوطنية كلمات أمام الحضور، تلاها إعلان المرشحين قسمهم أمام الجماهير، مؤكدين التزامهم بخدمة أبناء الدائرة بكل إخلاص ومسؤولية.

وحضر فعاليات المؤتمر اللواء الحسن عباس، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمحافظة قنا، والمهندس محمد بنجي والمستشارة أماني أبو سحلي، مرشحا القائمة الوطنية، إلى جانب المرشح محمد عبد الهادي عن دائرة بندر ومركز قنا، والعمدة ياسر مختار، والدكتور أحمد الصادق أمين التنظيم، وعدد من القيادات الشعبية والتنظيمية بالمحافظة.

وخلال كلمته، أكد المهندس محمد بنجي فخره بالحضور الجماهيري الكبير، مشيراً إلى أن المشهد يعكس وعي المواطن القنائي وحرصه على دعم الدولة ومساندة جهودها في بناء الجمهورية الجديدة. وأضاف أن مرشحي القائمة الوطنية يخوضون الانتخابات واضعين مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، متعهداً بأن يكونوا صوتاً حقيقياً لأبناء قنا تحت قبة البرلمان، وساعين لتحقيق تطلعاتهم في التنمية وتحسين الخدمات وجودة الحياة.

بدورها، أكدت المستشارة أماني أبو سحلي أن محافظة قنا تظل نموذجاً يحتذى به في الوطنية والانتماء، مشيدة بالحضور الجماهيري الكبير الذي عكس وعي المرأة والشباب وحرصهم على المشاركة السياسية. وأوضحت أن القائمة الوطنية من أجل مصر تمثل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والشباب وذوي الهمم والفلاحين والعمال، لتعكس وحدة الصف الوطني تحت راية الوطن.

واختتم المؤتمر بتجديد تأييد الحضور الكامل للقائمة الوطنية ومرشحيها، مؤكدين حرصهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة دعماً لاستقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.