بعد محاولة بتر ذراعه بميت غمر.. ننشر التقرير الطبي لحالة المعتدى عليه

حماة الوطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بقنا لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى المصاب في واقعة التعدي على سائق بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمعروفة إعلاميًا بـ"واقعة ميت غمر"، عملية جراحية لاستعادة توصيل أوردة وشرايين اليد المبتورة، وذلك بعد أن أظهر مقطع فيديو قيام أحد المتهمين باستخدام سلاح أبيض "سنجة" أثناء مشادة كلامية على طريق قرية أتميدة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأدخل غرفة العمليات لإجراء جراحة ناجحة لإعادة توصيل أوردة وشرايين اليد.

واستدعت النيابة العامة المجني عليه، اليوم الأربعاء، لسماع أقواله في البلاغ المقدم بشأن الفيديو، وقدم تقريرًا طبيًا يوضح حالته الصحية، جاء فيه: "مصاب بكسر بعظمة الزند والكعبرة باليد اليسرى، مع قطع بالشريان والأوردة القابضة لأصابع اليد بإصبعي البنصر والخصر، وتم إجراء جراحة عاجلة".

وقررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي "أحمد المتولي أحمد عبد العليم"، 18 عامًا، مقيم قرية ألبومها بمركز ميت غمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أُخلي سبيل المتهمين الآخرين.

وأكدت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي، والمعتمدة من فرع البحث بجنوب الدقهلية ومباحث مركز ميت غمر، صحة ارتكاب المتهم للواقعة باستخدام السلاح الأبيض بعد مشادة كلامية بين الطرفين، وتدخل زملاء المتهم في محاولة لفصل الاشتباك.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر نشوب مشاجرة، استغل خلالها أحد الأشخاص "السنجة" للتعدي على المجني عليه، ما أدى إلى فصل كف يده عن جسده. وسادت حالة من الغضب بين المتابعين، وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر من ضبط المتهمين، وإحالة المتهم الرئيسي للنيابة، بينما أُخلي سبيل الآخرين.