محامي المتهم في واقعة فيديو بتر ذراع سائق بميت غمر يفجر مفاجأة جديدة

الدقهلية - رامي محمود:

فجر محامي المتهم الرئيسي في واقعة تداول مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص ببتر ذراع سائق بعد مشادة كلامية بطريق قرية أتميدة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مفاجأة أثناء تحقيقات النيابة العامة، حيث قدم شهادات طبية موثقة تفيد بأن المتهم مريض سرطان ويتلقى جلسات علاج كيماوي في أحد المستشفيات.

حضر المحامي، رفقة المتهم الأول ويدعى "أحمد المتولي أحمد عبد العليم"، 18 عامًا، تحقيقات النيابة، وأثبت بمحضر التحقيق حضوره كموكل عن المتهم، موضحًا أنه يعاني من مرض السرطان، ويتلقى جلسات العلاج الكيماوي، وأن تواجده بمحيط مستشفى أتميدة كان لأخذ إحدى جلسات الحقن بالكيماوي.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما جرى إخلاء سبيل المتهمين الآخرين. وأكدت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي، المحررة بمعرفة ضباط فرع البحث بجنوب الدقهلية ومباحث مركز ميت غمر، صحة ارتكاب المتهم الواقعة باستخدام سلاح أبيض "سِنجة"، وذلك بعد مشادة كلامية بين الطرفين (المجني عليه والمتهم)، وتدخل زملاء المتهم في محاولة لفصل الاشتباك بينهما.

يذكر أن عددًا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر نشوب مشاجرة بين الطرفين، حيث استغل المتهم سلاحه الأبيض واعتدى على المجني عليه، مما أدى إلى فصل كف يده عن جسده.

وأثار المقطع حالة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي، قبل أن تتمكن قوة من ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر من ضبط المتهمين، وقرروا حبس المتهم الرئيسي وإخلاء سبيل الآخرين.