المنيا - جمال محمد:

واصل وفد جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رمضان، مدير مكتب العلاقات الدولية والمشروعات البحثية، المشاركة في فعاليات مؤتمر التعليم العالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه جامعة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، تحت شعار "تعزيز إمكانيات الأجيال: المهارات والشراكة في آسيا والمحيط الهادئ".

التقى رئيس جامعة المنيا بعدد من قادة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات البحثية والأكاديمية المشتركة. وخلال فعاليات المؤتمر، استقبل بجناح جامعة المنيا نظيره رئيس جامعة كوريا المستضيفة.

وناقش الجانبان آفاق التعاون العلمي والبحثي، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين لتبادل البرامج الأكاديمية المشتركة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحث التطبيقي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير الكفاءات الأكاديمية ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

كما عقد رئيس جامعة المنيا سلسلة من اللقاءات مع وفود جامعات من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا، حيث جرى بحث فرص إنشاء برامج بحثية مشتركة ومشروعات علمية ثنائية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يعزز مكانة جامعة المنيا على خريطة التعليم العالي والبحث العلمي عالميًا.

والتقى وفد الجامعة بعدد من ممثلي مؤسسات التصنيف والاعتماد الدولية. وأكد الدكتور عصام فرحات أن هذه اللقاءات تأتي استكمالًا لنهج الجامعة في بناء شراكات دولية مستدامة، تسهم في رفع تصنيفها الدولي، وتمكّنها من تبادل المعرفة والخبرات الأكاديمية مع الجامعات الرائدة عالميًا. وأوضح أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة والاستفادة منها في دعم التطوير الأكاديمي والبحثي والابتكاري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مشاركة جامعة المنيا في هذا المحفل الدولي تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية الجامعة في التميز والانفتاح والريادة الدولية، بما يسهم في تعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية فاعلة على الساحة الإقليمية والعالمية.