بالأسماء.. 6 مصابين في حادث تصادم نقل وميكروباص بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق "دمنهور - حوش عيسى" أمام الثلاث كبارى بنطاق مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: أحمد صالح حسونة، 15 عاما، ببتر في الذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، خالد عصام حسن، 16 عاما، بكسر في الذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، عبد الرحمن محمد عبد الجواد، 15 عاما، ملك فيصل عوض عيسى، 15 عاما، حنين محمد حسن، 15 عاما، ومحمد نصر مختار، 15 عاما، وجميعهم مقيمون بمركز الرحمانية.

نُقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.