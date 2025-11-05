اشترى هاتف المجني عليه.. تجديد حبس صاحب محل موبايلات في "جريمة المنشار"

الإسماعيلية – أميرة يوسف

قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، تجديد حبس صاحب محل هواتف محمولة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”جريمة المنشار الكهربائي”، لاتهامه بشراء الهاتف الخاص بالمجني عليه عقب الجريمة والتستر على المتهم الرئيسي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو صاحب محل هواتف محمولة بدائرة مركز الإسماعيلية، قام بشراء هاتف المجني عليه الذي استولى عليه القاتل بعد ارتكاب الجريمة، رغم علمه بمصدره غير المشروع، مما يجعله شريكًا في إخفاء أدلة مادية متعلقة بالقضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، التي شهدت مقتل طالب على يد زميله داخل شقته بمنطقة المحطة الجديدة، حيث أقدم المتهم على تقطيع الجثمان باستخدام منشار كهربائي في جريمة هزّت الرأي العام.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف جميع المتورطين وتحديد الأدوار الكاملة لكل منهم، على أن يُعرض المتهم مجددًا على النيابة في جلسة تجديد الحبس المقبلة بتاريخ 18 نوفمبر الجاري

