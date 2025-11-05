ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 36 محضرًا في المنوفية

المنوفية– أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، اليوم الأربعاء، ضبط 3 أطنان و340 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والدهون والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات موسعة نُفذت على مدار شهر أكتوبر الماضي بعدد من المحلات والمنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أن الحملات جرت تحت إشراف إدارة الصحة العامة والمجازر، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وجهات التفتيش المعنية، وأسفرت عن تحرير 36 محضر جنح للمخالفين عن بيع وتداول سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، مشددًا على عدم التهاون في ضبط المخالفات حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية.