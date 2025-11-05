إعلان

مصرع طالبين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:50 م 05/11/2025

مصرع طالبين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:


لقى طالبان مصرعهما، وأُصيب 3 آخرين بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأربعاء، على الطريق الزراعي بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي "مصر - أسوان"، وسقوط السيارة على حافة ترعة الإبراهيمية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.


انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شابين وهما : عادل حمادة رضا، 18 سنة يقيم مركز بني مزار، زياد حسني، 18 سنة يقيم قرية ابشاق، وإصابة 3 آخرين، وجميعهم أصدقاء يقيمون مركز بني مزار، وجرى نقلهم إلى مستشفى مطاي العام.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طالبين إصابة 3 آخرين انقلاب سيارة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
زهران ممداني.. من مهاجر إلى أول عمدة مسلم لنيويورك | من هو؟
وزير الكهرباء لـ"مصراوي": لا خصخصة لشركات التوزيع
رغم تنازله.. النيابة العامة تكسر صمت "مسن السويس" بمرافعة نارية -صور
دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)