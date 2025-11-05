مصرع طالبين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:



لقى طالبان مصرعهما، وأُصيب 3 آخرين بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأربعاء، على الطريق الزراعي بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي "مصر - أسوان"، وسقوط السيارة على حافة ترعة الإبراهيمية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.



انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شابين وهما : عادل حمادة رضا، 18 سنة يقيم مركز بني مزار، زياد حسني، 18 سنة يقيم قرية ابشاق، وإصابة 3 آخرين، وجميعهم أصدقاء يقيمون مركز بني مزار، وجرى نقلهم إلى مستشفى مطاي العام.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.