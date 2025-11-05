ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 36 محضرًا في المنوفية

جنوب سيناء- رضا السيد:



أجرى الدكتور محمد الخولانى، مسئول الأسنان بإدارة الرعاية الثانوية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، زيارة تفقدية لمركز طب أسرة الزهراء بمدينة الطور، لمتابعة توفير وتجهيز خدمات عيادة طب الفم والأسنان، في إطار خطة الفرع لاستكمال التجهيزات الطبية، ورفع درجة الجاهزية قبل بدء التشغيل الرسمي.



وتفقد الخولانى، أماكن تقديم الخدمة داخل عيادات الأسنان، ومراجعة تجهيزاتها وأجهزة التعقيم لخدمة أهالي المنطقة، لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة وفق أحدث معايير الجودة وسلامة المريض.



وشملت الزيارة متابعة توافر المستلزمات الطبية والأدوات اللازمة، والاطمئنان على جاهزية الطاقم الطبي والفني، لتقديم خدمات الرعاية الأولية في طب الفم والأسنان فور التشغيل.



وأوضح مسئول الأسنان، أنه يري تكثيف الجولات التفقدية بالمركز لمتابعة معدلات التجهيز والتشغيل، استعدادًا لافتتاحه، وبدء تقديم خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطنين، وتدعم أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.