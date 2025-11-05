قطع المياه عن 11 قرية في المنوفية 4 ساعات

المنوفية- أحمد الباهي:



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدًا الخميس 6 نوفمبر المياه عن 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة، بدءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، ولمدة 4 ساعات، وذلك لتنفيذ خطة الغسيل الدوري وتطهير الشبكات والمحطات بهدف تحسين جودة المياه للمواطنين.



ودعت الشركة الأهالي إلى توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، والامتناع عن استخدامها حتى عودتها في الموعد المحدد.



وتشمل المناطق التي ستتأثر بالانقطاع: قرية مجريا بمركز أشمون، والقرنين وفيشا الصغرى بالباجور، وصفط جدام وكفر ربيع بتلا، وهورين ببركة السبع، وبشتامي بالشهداء، إلى جانب عرب الرمل وشرانيس والعجايزة بقويسنا، وقرية برهيم بمركز منوف.



وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تحسين الخدمة ورفع كفاءة شبكات توزيع المياه بنطاق المحافظة.







