مُحضر يصيب محاميًا في عينه داخل محكمة طوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب محامٍ بالنقض، بإصابات في عينه وجسده، إثر تعدي مُحضر عليه بالضرب داخل محكمة طوخ بمحافظة القليوبية، خلافًا على إجراءات إحدى القضايا.

وكان رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، قد تلقى إخطارًا بوقوع مشاجرة بين المحامي "علي. س"، والمُحضر "عماد. ف"، تطورت إلى اعتداء بالضرب من الثاني على الأول.

كشفت التحريات الأولية أن المشادة نشبت بسبب طلب إعلان جلسة، قبل أن تتطور إلى اعتداء، نتجت عنه إصابة المحامي.

نُقل المصاب إلى مستشفى طوخ المركزي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 31187 لسنة 2025 جنح مركز طوخ، وتولت النيابة التحقيق.