تنبيه مهم من محافظة الإسكندرية للمواطنين:" لا تنزعجوا من رائحة الغاز"

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري

أعلنت محافظة الإسكندرية أن شركة غاز مصر ستُجري، غدًا الأربعاء، أعمالًا روتينية لتعبئة الخزان الرئيسي بمادة الرائحة في مصنع CHT بالمنطقة الحرة بحي العامرية أول.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال ستبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وسيصاحبها انبعاث لرائحة الغاز قد يشعر بها سكان المناطق المحيطة.

وأكد البيان أن هذا الإجراء اعتيادي وآمن تمامًا، ويتم بأعلى معايير السلامة، مشددًا على عدم وجود أي داعٍ للقلق عند الشعور بالرائحة.