محافظ الإسكندرية يتفقد المرحلة الثانية من مشروع طريق الحرية -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال مشروع تطوير وتوسعة طريق الحرية "أبو قير"، الذي يُعد أحد أهم الشرايين المرورية الحيوية.

وتفقد المحافظ المرحلة الثانية من أعمال المشروع الممتدة من سيدي جابر حتى منطقة الإبراهيمية، مشددا على الالتزام الكامل بالجدول الزمني للانتهاء من جميع الأعمال في الموعد المحدد.

ووجه خالد، بالإسراع في استكمال أعمال الرصف، وتركيب البلدورات والإنترلوك، والانتهاء من أعمال الإنارة والتشجير والتجميل بما يليق بمكانة الإسكندرية التاريخية والسياحية.

والتقى المحافظ، عدداً من المواطنين الذين أشادوا بالمشروع وتأثيره الإيجابي في تحقيق انسيابية الحركة المرورية بشارع أبو قير. واستمع أيضاً إلى ملاحظات وشكاوى المواطنين، موجهاً بالعمل على حلها فوراً.

يشار إلى أن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية، وفتح محاور مرورية جديدة، والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي والهوية البصرية للمحافظة.