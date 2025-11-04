محافظ جنوب سيناء يكشف عن مشروع استراتيجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر

جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، أولى فعاليات المنتدى العربي للأرض والمناخ والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان "من أجل منطقة عربية أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ".

يُعقد المنتدى بتعاون مشترك بين الشبكة العربية، وجامعة الدول العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء العرب.

خلال كلمته، أكد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المنتدى يمثل "منصة عالمية" لطرح قضايا المناخ والتنمية المستدامة، ونموذجًا للعمل البيئي المشترك لتعزيز التكامل العربي في مواجهة تحديات المناخ وحماية الموارد الطبيعية.

وأشار المحافظ إلى أن جنوب سيناء أصبحت بالفعل نموذجاً للمدن الخضراء، بفضل رؤية "جرين شرم" التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة، وتعتمد الرؤية على: الطاقة النظيفة والنقل الكهربائي، تطبيق أحدث ممارسات معالجة المخلفات، وتشجير المساحات لتقليل الانبعاثات.

وكشف المحافظ عن تفاصيل جديدة، مشيراً إلى أنه "يجرى حالياً دراسة مشروع استراتيجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة طور سيناء"، في إطار التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه، أكد الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الشبكة العربية، أن هذا المنتدى يعد استمراراً لجهود الشراكة بين برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) والشبكة العربية للمنظمات الأهلية تحت مظلة جامعة الدول العربية، بهدف ربط قضايا التنمية والبيئة والمناخ.

وشدد الأمير عبد العزيز على أن الاقتصاد الأزرق العربي يمثل "فرصة فورية للنمو" إذا ما أُديرت الموارد بحكمة، مؤكداً أن التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام ضرورة لحماية الموارد البحرية واستمرار دور المنطقة في التجارة العالمية.

واختتم الأمير عبد العزيز كلمته بدعوة إلى "العمل المشترك" لوضع رؤية عربية موحدة حول مستقبل الأرض والبحر والمناخ، تستند إلى العلم وتستثمر في الشباب، معرباً عن ثقته في أن مداولات المنتدى ستعزز مكانة العالم العربي كطرف فاعل في الجهود الدولية للتنمية المستدامة.