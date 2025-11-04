الشرقية- ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والممتدة حتى نهاية نوفمبر 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الجهود التي بُذلت خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 27 أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 12 قيراطًا و6 أسهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها ومنع التعديات والبناء المخالف، مؤكدًا أن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء.