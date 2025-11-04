إعلان

استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

10:46 ص 04/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إزالة التعديات بالشرقية (1)
  • عرض 4 صورة
    إزالة التعديات بالشرقية (4)
  • عرض 4 صورة
    إزالة التعديات بالشرقية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية- ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والممتدة حتى نهاية نوفمبر 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الجهود التي بُذلت خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 27 أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 12 قيراطًا و6 أسهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها ومنع التعديات والبناء المخالف، مؤكدًا أن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إزالة التعديات بالشرقية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية إزالة التعديات على أملاك الدولة حملات الإزالة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

صورة- رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا يمارسان الرياضة في ممشى أهل مصر
إقبال حاشد في أول ساعات افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور - صور
تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟