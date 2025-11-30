انسحاب مفاجئ لمرشح "إعادة" بانتخابات النواب بالمنوفية

ألقى رجل الأعمال أحمد أبو زيد، النائب السابق عن دائرة السادات، ورقة انسحابه من الماراثون الانتخابي اليوم الأحد، وذلك رغم نجاحه في الوصول إلى جولة الإعادة.



الانسحاب لم يكن صامتًا، إذ كشف "أبو زيد" في بيان أن "الأمور لا تسير على النهج الصحيح"، ووجه انتقادات لاذعة للعملية الانتخابية، واصفًا إياها بأنها "بعيدة تمامًا عن معايير النزاهة".



كما برر المرشح قراره بأنه يأتي "انحيازًا لمصلحة الرئيس والمواطنين"، واضعًا هذا الانحياز في كفة مقابلة لطريقة إدارة الانتخابات البرلمانية الحالية.



ووصل إجمالي الدوائر التي تأثرت بقرارات الإعادة أو الإلغاء إلى 47 دائرة من أصل 70 دائرة.