الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت التحقيقات الجارية في واقعة اتهام عامل بإحدى المدارس الدولية بالإسكندرية، بالاعتداء جسديا على عدد من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، عن تفاصيل جديدة وفقا للأقوال الأولية التي أدلى بها أولياء أمور الأطفال.

أقوال أولياء الأمور.. شهادات تكشف حجم الانتهاك

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من أولياء الأمور، الذين تقدموا ببلاغات رسمية ضد العامل المتهم، قيدت برقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه ثانٍ، متهمين إياه بالتعدي الجسدي والتحرش بأطفالهم داخل حديقة المدرسة، أثناء اليوم الدراسي، دون وجود إشراف تربوي.

بداية الاشتباه: «سويت شيرت» مفقود يكشف المستور

روى أحد أولياء الأمور أن ابنته، تلميذة بمرحلة رياض الأطفال، أبلغته بفقدان «سويت شيرت» خاص بها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، ما دفع والدتها للتوجه إلى المدرسة يوم الخميس التالي للبحث عنه، وخلال الزيارة، لاحظت غياب المعلمين عن ساحة الحديقة، رغم وجود الأطفال فيها.

روايات متطابقة: خلع ملابس وتحرش داخل الحديقة

أوضح ولي الأمر أنه بعد الرجوع إلى عدد من الأمهات والأطفال، تبين أن المتهم المدعو "س.خ"، البالغ من العمر 56 عامًا، عامل بالمدرسة، كان يقوم بتجريد الأطفال من ملابسهم الخارجية والداخلية، ويتعدي عليهم بأفعال غير أخلاقية.

وأفاد بأن ابنته أبلغته بتعرضها لتلك الأفعال، وأن العامل كرر الأمر ذاته مع تلاميذ آخرين، داخل الحديقة الخاصة بالمدرسة، ما دفعه إلى التوجه فورًا للإبلاغ لدى الجهات الأمنية، ليصل عدد الضحايا الذين جرى الإبلاغ بشأنهم 4 أطفال.

وقائع متكررة أمام زملاء الدراسة

في السياق ذاته، أدلى ولي أمر آخر بأقواله أمام جهات التحقيق، مشيرًا إلى أن التلاميذ أفادوا بتعرضهم لأفعال مماثلة من قبل العامل ذاته، مؤكدًا أن تلك الوقائع كانت تحدث أمام زملائهم داخل الحديقة.

استمرار التحقيقات

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث تستمع إلى أقوال أولياء الأمور والتلاميذ المجني عليهم، وتراجع التحريات الأمنية المرفقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

