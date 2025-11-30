إعلان

بالأسماء.. جثة و12 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

07:38 م 30/11/2025

انقلاب سيارة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شاب مصرعه، وأصيب 12 آخرون، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، على طريق محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة.


تلقت مديرية أمن البحيرة إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق محور الضبعة عند الكيلو 180 اتجاه القاهرة أمام محطة المياه الجديدة.


انتقلت 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة أحمد سمير عاشور، 25 عاما، مقيم الجيزة، وإصابة كل من: أحمد عاطف السيد، 20 عاما، عماد محمد رشاد، 33 عاما، هاني عيد محمد، 20 عاما، رجب عبد العاطي عبد التواب، 30 عاما، أحمد محمد محمد، 23 عاما، رجب محروس سالم، 30 عاما، شعبان محمد عبد الباقي، 28 عاما، يوسف حمدي سيد أبو زيد، 20 عاما، يوسف حسين عناني، 25 عاما، عبودة محمد عبد الرحمن، 19 عاما، إسلام محمد رشدي، 32 عاما، وشخص مجهول الهوية، 45 عاما، وجميعهم من محافظة الجيزة.


نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة و12 مصاب انقلاب سيارة محور الضبعة مركز وادي النطرون محافظة البحيرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة