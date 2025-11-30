بالأسماء.. جثة و12 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، وأصيب 12 آخرون، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، على طريق محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة.



تلقت مديرية أمن البحيرة إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق محور الضبعة عند الكيلو 180 اتجاه القاهرة أمام محطة المياه الجديدة.



انتقلت 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة أحمد سمير عاشور، 25 عاما، مقيم الجيزة، وإصابة كل من: أحمد عاطف السيد، 20 عاما، عماد محمد رشاد، 33 عاما، هاني عيد محمد، 20 عاما، رجب عبد العاطي عبد التواب، 30 عاما، أحمد محمد محمد، 23 عاما، رجب محروس سالم، 30 عاما، شعبان محمد عبد الباقي، 28 عاما، يوسف حمدي سيد أبو زيد، 20 عاما، يوسف حسين عناني، 25 عاما، عبودة محمد عبد الرحمن، 19 عاما، إسلام محمد رشدي، 32 عاما، وشخص مجهول الهوية، 45 عاما، وجميعهم من محافظة الجيزة.



نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.