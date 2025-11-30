أزمة في مدرسة بالبحيرة.. قصة طالبة اعتدت على معلمتها وانتهت بفصل نهائي

لم يكن صباح يومٍ دراسي عادي داخل أروقة مدرسة محمود قطب الثانوية بنات بإيتاي البارود، في دقائق معدودة تحوّل الهدوء إلى صدمة، والصوت الخافت للشرح إلى صراخ متلاحق، بعد أن انهالت طالبة بالضرب على معلمتها داخل الفصل، لتسقط الأخيرة مغشيًا عليها وسط ذهول الطالبات، واقعة أثارت موجة غضب في الشارع التعليمي، وانتهت بقرار يعدّ من أشد العقوبات في لوائح المدارس.

- بداية الواقعة

عاشت مدرسة محمود قطب الثانوية بنات، صباح الأحد، واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في البحيرة، بعدما اعتدت طالبة بالضرب على معلمتها داخل الفصل، في مشهد صادم هزّ المدرسة من الداخل، وامتد صداه إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وبحسب مصادر داخل المدرسة، بدأت الواقعة بخلاف بسيط أثناء الحصة، قبل أن تتطور الأمور بشكل غير متوقع، لتنقض الطالبة على معلمتها رضا أحمد الغنيمي، 56 عامًا، موجهة لها عبارات مهينة قبل أن تعتدي عليها باليد، ما أدى لسقوط المعلمة مغشيًا عليها وسط حالة من الفزع بين الطالبات.

ولم تمضِ دقائق حتى جرى نقل المعلمة إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، حيث وصلت بحالة إغماء، ليبدأ فصل جديد من تداعيات الحادث الذي أثار موجة تضامن واسعة مع المعلمة داخل وخارج المدرسة.

- قرارات حاسمة من التعليم

عقب التحقيق العاجل الذي فتحته المدرسة ومديرية التعليم، انتهت لجنة الحماية المدرسية إلى توصية صارمة: فصل الطالبة لمدة عام دراسي كامل، مع عدم قبولها في أي مدرسة أخرى خلال نفس المدة. وهو إجراء اعتبرته المديرية ضرورة لحفظ هيبة المعلم وضبط سلوك الطلاب.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، خلال تفقده المدرسة ولقائه بالمعلمة المعتدى عليها، أن الوزارة لن تتهاون مع أي اعتداء على أعضاء هيئة التدريس، مشددًا على أن كرامة المعلم خط أحمر وأن أي خروج على الانضباط سيُواجه بأشد الإجراءات وفق اللائحة.

ونقل الديب إلى المعلمة رسالة دعم من وزير التعليم الدكتور محمد عبداللطيف ومحافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، تقديرًا لدورها في أداء عملها رغم التحديات اليومية.

- رسالة قوية لإعادة الانضباط

وأكد وكيل الوزارة أن المعلمين هم “الركيزة الأولى للعملية التعليمية”، وأن الاعتداء على أحدهم يُعد اعتداءً على المؤسسة كلها، موضحًا أن واقعة البحيرة لن تمر دون مراجعة شاملة لسلوك الطلاب داخل المدرسة.

وتضمنت التعليمات الجديدة: تشديد الرقابة داخل الفصول، تكثيف الأنشطة السلوكية والندوات التوعوية، تنظيم لقاءات دورية مع أولياء الأمور، تعزيز دور الأسرة في متابعة السلوك واحترام حدود المعلم.

