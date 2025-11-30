كيف استقبل المرشحون وأنصارهم حكم إلغاء الانتخابات في كل دوائر الأقصر؟

شهدت محافظة الأقصر خلال الساعات الأخيرة حالة من الحراك السياسي غير المسبوق، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان وإلغاء انتخابات مجلس النواب في دوائر الأقصر – إسنا – أرمنت بالكامل، وهو الحكم الذي قلب موازين المشهد الانتخابي وأعاد العملية برمتها إلى نقطة البداية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بإلغاء نتائج الانتخابات في الدوائر الثلاث، بعد قبول الطعون المقدمة بشأن وجود مخالفات في إجراءات العملية الانتخابية، سواء أثناء التصويت أو أثناء عمليات الفرز، بحسب ما جاء في منطوق الحكم.

وبصدور هذا القرار، تلغى الجولة التي كان مقررًا إجراؤها في مطلع ديسمبر المقبل، والتي لم يتمكن خلالها أي مرشح من حسم مقعده من الجولة الأولى، لتدخل الأقصر مرحلة جديدة من الانتظار لحين تحديد المواعيد الجديدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

فور إعلان الحكم، عمت الفرحة في عدد من مقار المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى، حيث اعتبر أنصارهم أن الحكم جاء منصفًا بعد ما وصفوه بـ”الاخطاء الجسيمة” التي شابت العملية الانتخابية.

وشهدت بعض القرى والمراكز في إسنا والأقصر وأرمنت أجواء احتفالية، خصوصًا من الداعمين للمرشحين الذين كانوا ينافسون بشراسة قبل إعلان النتائج السابقة، بينما استقبل آخرون الحكم بنوع من الترقب، منتظرين ما ستسفر عنه جولة الإعادة الجديدة.

تعد دوائر الأقصر الثلاث من أكثر الدوائر حساسية وتعقيدًا في الصعيد، ليس فقط بسبب عدد المرشحين الكبير، بل لطبيعة التركيبة العائلية والقبلية التي تتحكم بدرجة كبيرة في اتجاهات التصويت.

تتميز بوجود كتلة تصويتية حضرية مختلطة، تجمع بين العائلات الكبيرة والموظفين والشرائح الشبابية، ما يجعل المنافسة فيها مفتوحة وغير محسومة منذ البداية.

تعتبر من أكبر الدوائر جغرافيًا وأكثرها تأثيرًا من حيث الوزن القبلي وتشهد الدائرة عادة صراعًا انتخابيًا قويًا، نظرًا لوجود عائلات كبيرة لها تاريخ طويل في المنافسة البرلمانية.

تجمع بين الطبيعة القبلية والريفية، مع وجود كتلة شبابية مؤثرة، وتاريخ انتخابي يميل إلى التغيير بين دورة وأخرى، ما يجعل نتائجها دائمًا صعبة التوقع.

من المتوقع أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات بيانًا خلال الساعات القليلة المقبلة، توضح فيه كيفية تنفيذ الحكم، والجدول الزمني الجديد لإعادة الانتخابات، سواء بإعادة فتح باب الترشح أو الاكتفاء بإعادة إجراءات التصويت من جديد.

إلى حين ذلك، تعيش الأقصر حالة من الهدوء المشوب بالترقب، بينما يستعد المرشحون – القدامى والجدد – لإعادة ترتيب أوراقهم تحسبًا لجولة انتخابية جديدة قد تكون الأكثر سخونة في تاريخ المحافظة.