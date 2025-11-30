12 طعنًا أمام النقض.. لماذا نجت بني سويف من سيناريو إعادة الانتخابات؟

نجحت العملية الانتخابية بمحافظة بني سويف في المرور دون صدور قرارات بالإلغاء أو إعادة الانتخابات داخل أي من دوائرها الأربع، وذلك بعد إحالة 12 طعنًا انتخابيًا تقدم بها عدد من المرشحين إلى محكمة النقض للفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت نتائج انتخابات مجلس النواب بمحافظة بني سويف، والتي أسفرت عن حسم المقاعد الفردية الأربعة بالمحافظة من الجولة الأولى دون الحاجة إلى إجراء جولة إعادة، بعد حصول المرشحين الفائزين على النسبة القانونية المقررة.

وتشمل الطعون المحالة إلى محكمة النقض دوائر محافظة بني سويف الأربع، وهي: الدائرة الأولى: مركز ومدينة بني سويف، و الدائرة الثانية: مركزي الواسطي وناصر، و الدائرة الثالثة: مركز إهناسيا، و الدائرة الرابعة: مراكز ببا وسمسطا والفشن

وتباشر محكمة النقض حاليًا فحص الطعون المقدمة والتي تتعلق بعدة لجان فرعية وأوراق فرز وتجميع أصوات، على أن تصدر قراراتها النهائية خلال المدة القانونية المقررة.

وأوضح مصدر قانوني أن إحالة الطعون لا تعني وجود خلل في النتائج المعلنة، إذ تبقى النتائج قائمة ما لم تُصدر المحكمة حكمًا نهائيًا بتعديلها أو إلغائها.

وبذلك تكون بني سويف قد اجتازت المرحلة الأولى من الاعتراضات الانتخابية دون اتخاذ قرارات مؤثرة على سير العملية الانتخابية، في انتظار كلمة القضاء بشأن الطعون الـ12 المقدَّمة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة المرحلة في انتخابات مجلس النواب 2025 في عدد من الدوائر الانتخابية بمحافظة المرحلة الأولى.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات النواب في 10 نوفمبر الحالي، ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 3 و4 من الشهر ذاته، ويتم إعلان نتائجها النهائية في موعد أقصاه 11 ديسمبر المقبل.

