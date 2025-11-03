إعلان

وفاة شاب متأثرًا بإصابته في مشاجرة مسلحة بالدقهلية

كتب : رامي محمود

10:30 م 03/11/2025
    وفاة شاب متأثرًا بإصابته في مشاجرة (1)

الدقهلية - رامي محمود:

توفي شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ، جراء تعدي آخرين عليه بالأسلحة البيضاء والعصي خلال مشاجرة بمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية.

كان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مستشفى بلقاس العام بوصول "صبري سمير"، 22 عامًا، مصابًا بإصابات خطيرة.

وبسؤال والدته، أكدت أنه أثناء سيرهما، وقعت مشادة كلامية بين نجلها وآخرين، تطورت إلى قيامهم بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والعصي، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في الواقعة، وتم عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

