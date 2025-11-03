إعلان

بتكلفة 40.6 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يتفقد مجمع صناع الأثاث بطهطا (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

07:53 م 03/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد مجمع صناع الأثاث بطهطا (2)
  • عرض 8 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد مجمع صناع الأثاث بطهطا (4)
  • عرض 8 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد مجمع صناع الأثاث بطهطا (5)
  • عرض 8 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد مجمع صناع الأثاث بطهطا (6)
  • عرض 8 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد مجمع صناع الأثاث بطهطا (7)
  • عرض 8 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد مجمع صناع الأثاث بطهطا (8)
  • عرض 8 صورة
    محافظ سوهاج يتفقد مجمع صناع الأثاث بطهطا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، أعمال إنشاء المجمع الخدمي لصانعي الأثاث بمدينة طهطا، والذي يُنفذ بتكلفة إجمالية تصل إلى 40.6 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

يقام المشروع على مساحة 700 متر مربع، ويتكون من بدروم وثلاثة أدوار علوية، ليضم كافة مراحل تصنيع الأثاث من التقطيع والتجميع حتى التشطيب، بالإضافة إلى دور عرض للمنتجات ليكون مركزًا متكاملًا للتدريب والإنتاج والتسويق.

واستمع المحافظ إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء البدروم وسقفه وأعمدة الدور الأرضي، وبلغت قيمة التعاقد للمرحلة الأولى 36.3 مليون جنيه.

وجه المحافظ بمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني، مشدداً على أهمية المشروع في دعم صغار الصناع والحرفيين بمدينة طهطا.

كما التقى المحافظ بعدد من صناع الأثاث، واستمع إلى مطالبهم، موجهاً بتسهيل إجراءات تأسيس جمعية تتولى إدارة شئون التكتل، ورصف الطرق المؤدية من وإلى المجمع للتسهيل عليهم.

رافقه خلال الجولة المهندسة هبة عبد الحميد، وكيل وزارة الإسكان، وأحمد الشطوري، رئيس مركز ومدينة طهطا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجمع صناع الأثاث بطهطا اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج صانعي الأثاث بمدينة طهطا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور غدًا
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير