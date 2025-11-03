بتكلفة 40.6 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يتفقد مجمع صناع الأثاث بطهطا (صور)

حلم لم يكتمل.. مصرع شاب من الشرقية في حادث سير بإيطاليا (صور)

مع اقترابها من الحسم بالتنازل.. ما مصير المتهمين بقضية "مسن السويس"؟ (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، أعمال إنشاء المجمع الخدمي لصانعي الأثاث بمدينة طهطا، والذي يُنفذ بتكلفة إجمالية تصل إلى 40.6 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

يقام المشروع على مساحة 700 متر مربع، ويتكون من بدروم وثلاثة أدوار علوية، ليضم كافة مراحل تصنيع الأثاث من التقطيع والتجميع حتى التشطيب، بالإضافة إلى دور عرض للمنتجات ليكون مركزًا متكاملًا للتدريب والإنتاج والتسويق.

واستمع المحافظ إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء البدروم وسقفه وأعمدة الدور الأرضي، وبلغت قيمة التعاقد للمرحلة الأولى 36.3 مليون جنيه.

وجه المحافظ بمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني، مشدداً على أهمية المشروع في دعم صغار الصناع والحرفيين بمدينة طهطا.

كما التقى المحافظ بعدد من صناع الأثاث، واستمع إلى مطالبهم، موجهاً بتسهيل إجراءات تأسيس جمعية تتولى إدارة شئون التكتل، ورصف الطرق المؤدية من وإلى المجمع للتسهيل عليهم.

رافقه خلال الجولة المهندسة هبة عبد الحميد، وكيل وزارة الإسكان، وأحمد الشطوري، رئيس مركز ومدينة طهطا.