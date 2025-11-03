إعلان

"لن أغادر".. ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة؟ (صور)

كتب : رامي محمود

06:18 م 03/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة (9)
  • عرض 10 صورة
    ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة (8)
  • عرض 10 صورة
    ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة (5)
  • عرض 10 صورة
    ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة (4)
  • عرض 10 صورة
    ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة (6)
  • عرض 10 صورة
    ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة (2)
  • عرض 10 صورة
    ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة (10)
  • عرض 10 صورة
    ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة (7)
  • عرض 10 صورة
    ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة (1)

الدقهلية - رامي محمود:

تدخل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، بشكل مباشر لإنهاء تكدس الركاب بموقف سيارات الأجرة "السرفيس" بمنطقة جيهان بمدينة المنصورة، والذي تزامن مع هطول أمطار خفيفة.

وأصر المحافظ على البقاء في الموقع، موجهاً المسؤولين بعبارة "لن أغادر حتى أرى الجميع داخل الحافلات وسيارات السرفيس".

ووجه المحافظ، خلال جولته التفقدية، اللواء عمرو عبد الرحمن مدير عام المواقف، بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع أي تزاحم وضمان انتظام عمل الحافلات على جميع الخطوط، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير في خدمة المواطنين.

كما استوقف المحافظ عددًا من سيارات التاكسي للتأكد من تشغيل العدادات والالتزام بالتعريفة الجديدة، موجهًا العميد حاتم طه، مدير الإدارة العامة للمرور، بالمتابعة اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدًا أن الهدف من الجولات الميدانية هو الوقوف بشكل مباشر على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها فورًا.

