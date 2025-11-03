إعلان

ضخ دماء جديدة.. محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات لرؤساء المدن ونوابهم

كتب : عبدالرحمن القرشي

06:12 م 03/11/2025

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصدر الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة شملت عددًا من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي الحركة استكمالًا لتعيينات وزيرة التنمية المحلية الأخيرة لأربعة رؤساء مدن جدد بالمحافظة، وضمن خطة تستهدف الدفع بالقيادات الشابة لتمكينهم من تحمل المسؤولية.

شملت الحركة تكليف حافظ محمود حافظ عبد العال للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

كما تضمنت تعيين تسعة نواب جدد لرؤساء الوحدات المحلية وهم: فراج الوحش محمد (مركز ومدينة قنا)، شاذلي عبد الرحيم برنس وسيد إبراهيم عواد (قوص)، محمد محمود مغربي (الوقف)، عثمان عبد الرحيم نور الدين (فرشوط)، عزت السيد محمد (نجع حمادي)، أحمد محمد فريج (أبو تشت)، ومحمد نصر الدين سليم وشعبان عبد القادر حسين (دشنا).

ونص القرار أيضًا على إلغاء تكليف محمود حسب النبي محمد وعودته لديوان عام المحافظة، وإلغاء تكليف قاسم عبد الراضي فتاح وعودته للعمل بالوحدة المحلية لنجع حمادي، بالإضافة إلى إنهاء ندب ياسر عبد العزيز فرغل وعودته لعمله بمديرية التربية والتعليم.

وشدد المحافظ على القيادات الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتفاعل المباشر مع مشكلات المواطنين، والإسراع في إنجاز المشروعات التنموية.

ومن المقرر أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من الثالث من نوفمبر لعام 2025.

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا حركة تنقلات لرؤساء المدن في قنا

