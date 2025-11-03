"ألقت جثته بمنزل مهجور".. الإعدام لأم قتلت رضيعها وبراءة عشيقها بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي ومحمد كحلاوي وأسامة الأمير، بـ إعدام ربة منزل شنقًا، فيما قررت براءة عشيقها، بعد اتهامهما بقتل رضيع أنجبته المتهمة سفاحًا والتخلص من جثته داخل منزل مهجور بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وتعود أحداث القضية إلى 10 فبراير 2025، حين وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة "أ. ا. م." (20 عامًا) تهمة قتل رضيعها حديث الولادة خوفًا من افتضاح أمرها، بعد أن حملت سفاحًا من المتهم الثاني "ع. م. ع." (31 عامًا)، والذي أُسندت إليه تهمة الاشتراك في الجريمة بالتحريض والمساعدة.

وكشفت التحريات أن المتهمة وضعت طفلها سرًا ثم ألقت جثته وسط القاذورات والمياه المتسخة داخل منزل مهجور بأبوتشت، في محاولة لإخفاء الجريمة والتخلص من الدليل على علاقتها غير الشرعية.

وأُحيلت القضية التي حملت رقم 2960 لسنة 2025 جنايات مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 1209 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي كانت قد قررت إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في حكم الإعدام، قبل أن تصدر اليوم حكمها النهائي بإعدام المتهمة وبراءة شريكها من الاتهامات المنسوبة إليه.