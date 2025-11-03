"النار ولعت في الكانتين".. حريق هائل داخل مدرسة في المنيا- صور

المنيا- جمال محمد:



شهدت مدرسة 25 يناير بحي شمال مدينة المنيا، اليوم الإثنين، نشوب حريق هائل داخل كانتين المدرسة، ما تسبب في حالة من الخوف بين المدرسين والطلبة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا بنشوب حريق داخل الغرفة التعاونية بالمدرسة "الكانتين" ومحاولة المعلمين السيطرة عليه ومنع امتداده، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، لإخماد الحريق سريعًا.



وقال صابر عبدالحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات لـ مصراوي، إن النيران اشتعلت نتيجة "شرز ناري" داخل الكانتين، وامتدت النيران سريعًا لمحتويات الغرفة وتسبب في اشتعال النيران بها بالكامل.



أضاف زيان أن اليوم الدراسي كان أوشك على الانتهاء، ولم يتسبب الحريق في أي خسائر بشرية أو مصابين، وجرى إخماد الحريق سريعًا من قبل رجال الحماية المدنية، مطمئنًا جميع الطلاب وأولياء الأمور باستقرار العملية التعليمية بالمدرسة.