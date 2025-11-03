"ادفع 10 جنيه بس".. تحذيرات من استغلال الركاب داخل بركة السبع (صور)

"النار ولعت في الكانتين".. حريق هائل داخل مدرسة في المنيا- صور

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن سامي سرور، رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، تحديد تعريفة ركوب التوك توك داخل المدينة بقيمة 10 جنيهات فقط، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين.

وأكد سرور أن السائقين مُلزمون بالالتزام بالتسعيرة المحددة، مشيرًا إلى أن من يخالفها سيتعرض لإجراءات قانونية مشددة قد تصل إلى مصادرة المركبة.

ودعا المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ إضافية والإبلاغ الفوري عن المخالفات، من خلال رقم كود التوك توك لتوثيق الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح رئيس المدينة أن القرار يأتي ضمن خطة المحافظة لتنظيم منظومة النقل الداخلي، وتخفيف الأعباء عن الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تطبيق التعريفة المقررة على جميع الخطوط داخل المدينة.