الشرقية تحت الغيوم.. تحذيرات من أمطار محتملة وانخفاض الحرارة (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:



تسود أجواء غائمة وباردة نسبيًا أنحاء محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، مع حجبٍ شبه تام لأشعة الشمس بفعل السحب المتوسطة والكثيفة، وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من المحافظة.

ووفقًا لبيانات هيئة الأرصاد، تسجل درجات الحرارة العظمى بالشرقية 27 درجة مئوية، فيما تبلغ سرعة الرياح نحو 10 كم/س، وتصل نسبة الرطوبة إلى 55%، مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 20%، في ظل طقس غائم يسيطر على مختلف الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن الأجواء الممطرة تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تغطي السحب الكثيفة والمتوسطة مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وقد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد الرعدية على بعض المناطق.

وأكدت الأرصاد أن كثافة الغيوم وحجب أشعة الشمس يسهمان في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لتسود أجواء خريفية مائلة للبرودة على معظم الأنحاء.