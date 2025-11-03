إعلان

سلطان عُمان يتوجه إلى إسبانيا في زيارة "دولة"

كتب : مصراوي

10:56 ص 03/11/2025

سلطان عُمان هيثم بن طارق

مسقط- (د ب أ)

توجه سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى إسبانيا في زيارة "دولة" تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين أن الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة من ملك إسبانيا فيليبي السادس، مشيرة إلى أن وفدا رسميا رفيع المستوي يرافق السُّلطان هيثم خلال زيارته.

وتهدف الزيارة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية الطيبة، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يحقق المنافع المتبادلة ويخدم مصالح شعبي البلدين.

