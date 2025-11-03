محافظ الوادي الجديد: توزيع 633 قطعة سكنية بالقرعة في واحة الفرافرة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن توسيع جهود المحافظة في تخصيص الأراضي السكنية وتوفير السكن الملائم، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية بقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن القرعة العلنية شملت 633 قطعة سكنية بتقسيم امتداد قرية عثمان بن عفان – التابعة للوحدة المحلية لقرى الكفاح بمركز الفرافرة، ضمن المرحلة الثانية من أعمال التوزيع.

وجرت القرعة وسط حضور واسع من المواطنين المتقدمين الذين استوفوا الشروط وسددوا قيمة المرافق، وبإشراف اللجان القانونية والفنية المختصة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستحقين.

وأكد "الزملوط" أن المحافظة وضعت خطة للتوسع في تنفيذ مشروعات أراضي تقسيمات المواطنين بالقرى، مع سرعة تسليم العقود للمتقدمين، تحقيقًا للتنمية وتوفير السكن المناسب لأبناء القرى.