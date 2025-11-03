طقس خريفي غائم في السويس واستقرار حركة الملاحة بالموانئ (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

سادت أجواء خريفية غائمة مائلة للبرودة، صباح اليوم الإثنين، مدينة السويس والطرق الإقليمية المؤدية إليها، وسط شبورة مائية خفيفة ودون سقوط أمطار.

وقال مصدر ملاحي: "إن تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على مدن القناة، إلا أنها لن تؤثر على حركة الملاحة البحرية أو على تردد السفن التجارية والعائمات الأخرى بالموانئ".

وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن أجهزة قياس سرعة الرياح بمحطة الرصد في ميناء بورتوفيق سجلت متوسط سرعة بلغ 8 عقدات، مع هبات وصلت إلى 12 عقدة بحرية (تعادل نحو 21 كيلومترًا في الساعة)، واتجهت الرياح من الشمال الشرقي إلى الغرب.

وأوضح أن مستوى الرؤية الأفقية تجاوز 4000 متر، بينما بلغت نسبة الرطوبة 73%، وهو ما يسمح باستمرار حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي في جميع الأنشطة، بما في ذلك الصيد.

وانتظمت حركة الملاحة في موانئ السويس الثلاثة: بورتوفيق، الأدبية، والسخنة، مع استمرار عمليات الشحن وتداول الحاويات والبضائع، ودخول وخروج السفن على الأرصفة بانسيابية تامة.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر أنها اتخذت جميع التدابير الاحترازية اللازمة، مع التأكد من سلامة العلامات الملاحية في مداخل ومخارج الموانئ، والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حرصًا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات العامة والخاصة.