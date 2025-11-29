القبض على عامل بمدرسة دولية بالإسكندرية لاعتدائه على تلاميذ KG2

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على أحد العاملين بإحدى المدارس الدولية بنطاق قسم شرطة المنتزه ثان، بتهمة الاعتداء على تلاميذ في مرحلة رياض الأطفال.



تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارا بورود بلاغات من أولياء أمور تفيد بتعرض عدد من الأطفال للاعتداء داخل مدرسة دولية في نطاق دائرة المنتزة ثان شرق الإسكندرية.



وتتعلق الواقعة بأربعة أطفال من مرحلة KG2، ثلاث بنات وولد، وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُحيل العامل المتهم إلى جهات التحقيقات.



وأشارت التحريات الأولية، إلى وجود شبهة اعتداء جسدي، وجارٍ الاستماع إلى أقوال أولياء الأمور والضحايا، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة داخل المدرسة.



فيما تتابع الجهات المعنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.