الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مبادرة لطرح السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة عبر منافذ بيع تابعة للوحدة المحلية لمركز الداخلة.

قال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم السبت، إن الوحدة المحلية طرحت خضر وفاكهة بأسعار مخفضة في منافذ بيع ثابتة ومتنقلة تابعة للمركز في جميع القرى ومدينة موط عاصمة المركز تمثلت في لحوم بلدية طازجة بـ300 جنيه وخضر وفاكهة مخفضة.

أضاف ياسر، أن أسعار الخضر والفاكهة في الداخلة وقراه تمثلت في خيار ب 15 جنيه جوافة ب 35 جنيه،موز ب 25 جنيه، كاكا 40 جنيه، عنب 25 جنيه، بطاطا ب 10 جنيه، رمان ب 35 جنيه،طماطم 8 جنيه، بطاطس ب 10 جنيه، فلفل رومى 20 جنيه، فلفل شطة ب 15 جنيه، كوسة ب 15 جنيه، باذنجان ب 10 جنيه، بصل 15 جنيه.

وأشار ياسر ، إلى توسيع نطاق هذه المنافذ لتشمل مختلف مناطق المدينة، مع التأكيد على تطبيق الأسعار المخفضة بشكل عادل، مما يعكس حرص القيادة على توفير حياة كريمة للمواطنين ودعم استقرار الأسواق المحلية.