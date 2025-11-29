إعلان

مصرع سيدة سقطت من الطابق الأول في طهطا بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:56 م 29/11/2025

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، إثر سقوطها من الطابق الأول بمسكن أسرتها في طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة المختصة إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول المدعوة "نادية ر."، 50 عامًا، وتقيم قرية بني عمار دائرة مركز شرطة طهطا، مصابة بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، ادعت أنها سقطت من علو. وأثناء تقديم الإسعافات الأولية لها، فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

