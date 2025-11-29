أسيوط تحصن أكثر من 112 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواصلة تنفيذ الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد محافظ أسيوط، أن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأن الجهود الميدانية تحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون والمربون في مختلف القرى والمراكز.

وأوضح المحافظ أن الحملة، التي دخلت أسبوعها الخامس، نجحت في تحصين 112,463 رأس ماشية حتى الآن، بفضل الانتشار المنظم لـ 1,574 فرقة بيطرية على مستوى القرى والنجوع، تحت إشراف مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد، مدير عام المديرية، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع المناعة المجتمعية للماشية والحد من مخاطر الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني.

وأشار أبو النصر إلى أن جهود الحملة لم تقتصر على التحصين فقط، بل شملت جانبًا توعويًا موسعًا، حيث تم تنظيم 165 ندوة إرشادية تناولت أهمية التحصين الدوري وطرق الوقاية من الأمراض وآثارها الاقتصادية على دخل المربين، مؤكداً أن هذه اللقاءات أسهمت في ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز الثقة بين المربين والأطباء البيطريين.

وفي إطار المتابعة الدقيقة للوضع الصحي للماشية، نفذت لجان التقصي البيطري 1,439 زيارة ميدانية شملت 4,317 منزلًا لرصد أي مؤشرات تستدعي التدخل المبكر وتحديد المناطق ذات الأولوية، بما ساعد في توجيه التحركات الميدانية بكفاءة وسرعة.